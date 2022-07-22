Halk Günü'nde halkın sorunlarını çözüme kavuşturuyor

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, her hafta gerçekleştirilen 'Halk Günü'nde vatandaşları makamında ağırlayarak, talep ve şikâyetleri dinliyor.

Vatandaşların talepleriyle tek tek ilgilenen Başkan V. Subaşı, ilgili birimlere gerekli talimatı vererek, taleplerin kısa sürede çözülmesini sağlıyor. Vatandaşlar da uzun süredir devam eden 'Halk Günü' uygulamasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, Başkan V. Subaşı’ya teşekkürlerini iletti. Görüşme sonucunda taleplerin daha hızlı çözüme kavuştuğunu kaydeden vatandaşlar, uygulamanın devam etmesini istedi.

Makamında çocukları da ağırlayarak isteklerini dinleyen Başkan V. Subaşı, onlara hediyeler vererek, hatıra fotoğrafları çektirdi.

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