Bilecik'te otomobille minibüs çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı

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BİLECİK, (DHA)BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde, Hamidiye Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Evren A. yönetimindeki 41 NH 951 plakalı otomobil aynı yöne giden Ahmet D.'nin kullandığı 11 DZ 429 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada kontrolden çıkan araçlar refüjdeki telefon direği ve ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Evren A., Ahmet D. ve Helin D. ambulanslarla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Helin D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2022-07-22 16:25:52



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