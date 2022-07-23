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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaköy’de camide bakkal projesiyle çocuklar ödüllendiriliyor

İHA

Karaköy’de camide bakkal projesiyle çocuklar ödüllendiriliyor

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yaz Kur’an kurslarının başlamasının ardından din görevlisinin hayata geçirdiği ’Camide bakkal’ projesiyle çocuklar her gün ödüllendiriliyor.
Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy Aşağı Camii din görevlisinin başlatmış olduğu ’Camide Bakkal Projesi’ çocukları fazlasıyla mutlu ediyor. Hayırsever vatandaşların bağışları sayesindeki yürütülen proje ile Kur’an kursu öğrencileri teneffüslerde istedikleri yiyecekle buluşuyor. Cami İmam Hatibi Mehmet Ali Türk, hayata geçirdikleri projenin hem kurs öğrencileri hem de hayırsever vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandığını söyledi. Camideki bu projenin köy cemaati ve öğrenciler tarafından büyük destek bulduğunu belirtti. Projenin amacına ulaşması noktasında kendilerine destek veren tüm yardım severlere teşekkür etti.

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