Dodurgalı sporcu Türkiye Taekwondo Şampiyonasında ikinci oldu

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Dodurga Spor Kulübü sporcularından İklim Metin, Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Türkiye 2.’si oldu.

2025 Temmuz 2022 tarihleri arasında Amasya'da devam eden Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında 50 kg Kızlarda Dodurga Spor Kulübü sporcularımızdan İklim Metin 7 maç yaparak Türkiye ikincisi oldu. Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, Dodurga Spor Kulübü olarak yine kürsüde olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, genç sporcu ve antrenörlerini tebrik etti. Başkan Selim Tuna, “Sporcumuzu, hocası Hanife Yıldız’ı ve ailesini tebrik eder, başarılarının devamını dilerim“ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.