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Bilecik’te çöp kamyonuyla çarpışan aracın sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı Ölüm yolunda son 3 günde 2’si ölümlü 13 kişinin yaralandığı kazalar peş peşe geldi Çarpışmanın şiddetiyle aracın motoru 20 metre iler fırladı

İHA

Bilecik’te çöp kamyonuyla çarpışan aracın sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı Ölüm yolunda son 3 günde 2’si ölümlü 13 kişinin yaralandığı kazalar peş peşe geldi Çarpışmanın şiddetiyle aracın motoru 20 metre iler fırladı

Bilecik’te çöp kamyonuyla çarpıştıktan şarampole uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, çalışma nedeniyle bir süredir tek şeritten gidiş dönüş olan BilecikBozüyük karayolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, seyir halindeki 34 NN 3661 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet Ali Dağcı, BilecikKöprülü kavşağına gelmeden hatalı sollama sonucu karşı şeritten gelen Oktay Terzi idaresindeki 34 FBJ 947 plakalı çöp kamyonuyla kafa kafa çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole yuvarlanırken, motoru ise araçtan ayrılarak 20 metre ileri savruldu. Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, çöp kamyonu sürücü Oktay Terzi araç içinde sıkıştı. Sıkışan sürücüyü AFAD ve Bilecik Belediyesi ait itfaiye ekipleri kurtarırken, araç içinde 2 şahısta hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ölen Mehmet Ali Dağcı'nın cansız bedeni olay yerine gelen savcının incelemesini ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı.

Öte yandan aynı güzergâhta 2 saat arayla yaşanan diğer bir kazada 1’i ağır 12 kişi yaralanırken, Küplü köyü sakinleri Karayolları ekiplerine isyan etti. Köylüler, kapatılan yolda herhangi bir çalışma olmadığını iddia ederek, kapalı yolun bir an önce açılması istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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