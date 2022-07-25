Balık tutma turnuvası büyük ilgi gördü

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Beldesinde düzenlenen balık tutma turnuvasında yarışmacılar eğlenceli vakit geçirdiler.

Dodurga Avcılar Kulübü, Dodurgaspor Kulübü ve Dodurgalılar Dayanışma Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği tarafından bu yıl 5’incisi gerçekleştirilen turnuvaya 100 yarışmacı katıldı. Turnuvayı bu yıl da düzenlendikleri için mutlu olduklarını belirten Dernek Başkanı Mustafa Küplü, amaçlarının birlik, beraberlik, dayanışma ve aynı zamanda barajların korunması,kuraklığa dikkat çekerek farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Dodurga Belediyesi tarafından turnuvaya büyük destek verildiğini açıklayan Küplü; “Birlikte düzenlediğimiz balık tutma turnuvamızı hep birlikte güzel bir katılımla gerçekleştirdik. Dodurga Belediye Başkanımız Selim Tuna’ya ve belediye personeline, Dodurga Spor Kulübü Başkanımız Emir Yağız ve yönetimine, Dodurga Avcılar Kulübü Başkanımız Ali Osman Cesur ve yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Turnuvamıza katılan tüm misafirlerimize ve Bozüyük Kent Konsey Başkanımız Nurettin Oydu ve Mehmet Erkoç abimize çok teşekkür ederiz. Ayrıca turnuvada ilk üçe giren yarışmacılara tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.

Sabah erken saatinde başlayan ve 6 saat süren turnuvada birinci olan Yaşar Ekinay’a ödülü Dodurgalılar Dayanışma Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği Başkanı Mustafa Küplü, ikinci olan İsmail Selvi’ye Dodurga Avcılar Kulübü Başkanı Ali Osman Cesur, üçüncü olan Hakan Tunç’a Dodurgaspor Kulübü Başkanı Emir Yağız tarafından verildi.

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