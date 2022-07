Geçirdiği tüp mide ameliyatı ile 50 kilo veren Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü öğrencisi Fitnat Ceyhan, bitirme projesi olarak mideleri seçti. Sergilediği çalışmalarını seramik ve bazı materyalleri birleştirerek oluşturan Ceyhan, 'Fermuarlı mide' adlı eserini, yine aynı ameliyatı olan, ancak halatını kaybeden üniversiteden arkadaşı Meltem Berberoğlu'na ithaf etti.

Yaptığı projeleri okulda sergileyen ve yeni çalışmalara da imza atan Fitnat Ceyhan, lisans dönemimi bu yıl bitirdiğini ve bitirme projesi olarak mideler üzerine çalışmaya başladığını anlattı. Ceyhan, 4 yıl önce Balıkesir Devlet Hastanesi'nde tüp mide ameliyatı olduğunu ve 2 yıl içinde 135 kilodan 80 kiloya inerek 50 kilo zayıfladığını anlattı. Mideler üzerine bu yüzden çalıştığını anlatan Fitnat Ceyhan, "Sergi, yaklaşık 4 yıl önce tüp mide ameliyatı olmam ve geçirdiğim süreçle ilgili kendimi tanımlamam ve sanatın beni iyileştirdiğini bulmamla sonuçlandı. Bu sergimizde de her biri farklı farklı şeylerden oluşan mideler oluşturdum. Her biri farklı şeyleri anlatıyor aslında, ama genelde toplumun üzerimizdeki etkisini, bilerek veya bilmeyerek bizi kırıp yıprattığını anlatmaya çalıştım. Tüm çalışmalarımda seramik ve bazı materyalleri birleştirerek oluşturdum" dedi.



"Bu benim ilk yaptığım çalışmam, burada bağımlılıklarımdan bahsettim"

Fitnat Ceyhan, içi sigara dolu bir de mide yaptığı anlatarak, "Bu çalışmam ile bağımlılıklarımdan bahsettim. Aslında bağımlılık ve bağlılıkla ilgili sorunumuza değinmek istedim. İnsan bazen ilişkilerinde de aynı şekilde ve bağımlılıkla bağlılığı karıştırabiliyor. Ya da sevgiyle bağımlılığı karıştırabiliyor. Kelebekli mide çalışmam aslında hayatımızda her şeyin çok kötü gitmediğini bazen de midemizde kelebekler uçuştuğunu güzel şeylerinde olduğunu sadece negatif şeyleri değil, pozitif şeyleri de görmemiz gerektiğini ve hayatta dengede durmamız gerektiğini anlattım" dedi.



"Meltem'in vefatı beni çok etkiledi ve bu çalışmayı ortaya koydum"

Fitnat Ceyhan bir çalışmasının kendisinin için çok önemli olduğunu anlatarak, "Fermuarlı mide çalışmamı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde birinci dönem mide operasyonu geçirdikten sonra vefat eden arkadaşımız Meltem Berberoğlu adına ithaf ettim. Meltemin vefatı beni çok etkiledi. Tüm proje genelinde ortaya çıkardığım sonuç, kişi, önce kendini sevmeli, değer vermeli, önce kendine kalp gözüyle bakabilmeli, daha sonra çevresine bakmalı. Çünkü biz iyi olursak çevremize o şekilde faydamız dokunabilir. Biz değişirsek dünyamız da değişir" dedi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Meltem Berberoğlu'nun midesine kelepçe taktırdıktan bir süre sonra Bahçelievler Mahallesi'nde hizmet veren Halime Hatun KYK Kız Öğrenci Yurdu'ndaki odasında 13 Aralık 2021 tarihinde ölü bulunmuştu.

