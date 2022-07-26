Şüpheli araçta 18 gram metamfetamin ele geçirildi

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Bilecik'te şüphe duyulan araçtan 18 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, bir otomobilde uyuşturucu ve uyarıcı madde olabileceğinden şüphelenilerek arama yapıldı. Hem şüpheli şahıslar üzerinde hem de araçta arama gerçekleştiren ekipler; 18 gram metamfetamin ele geçirdi. Ekipler Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen malzemelere koydu. Şüphel duyulan; M.C. ve Z.İ isimli şahıslar ise gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

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