Başkan Bakkalcıoğlu’na topladıkları 553 adet atık pili teslim ettiler

Bozüyük’te Muratdere Köyü Kültür ve Doğal Çevre Koruma Derneği tarafından “Doğamızın Pili Bitmesin” adlı atık pil toplama kampanyası düzenlendi. Kampanyada toplanan 553 adet atık pil geri dönüşüm için Dernek Başkanı Veli Çelik ve yönetim kurulu üyeleri tarafından Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na teslim edildi.

Başkan Bakkalcıoğlu ile makamında bir araya gelen dernek yöneticileri bir süre sohbet ederek çalışmaları ile atık pil toplama kampanyası hakkında bilgi verdiler. Dernek yönetim kurulu üyeleri ayrıca ‘doğanın pili bitmesin’ diyerek toplamış oldukları 553 adet pili Başkan Bakkalcıoğlu ve Temizlik İşleri Müdürü Özge Kaya’ya teslim ettiler. Başkan Bakkalcıoğlu’da misafirlerine her zaman yanlarında ve destekçileri olduklarını belirterek çalışmalarında başarılar diledi.

Daha sonra çalışmalar hakkında bilgi veren Muratdere Köyü Kültür ve Doğal Çevre Koruma Derneği Başkanı Veli Çelik atık pil toplama kampanyası başlattıklarını belirterek “Atık pillerin içi kimyasal maddeler ve ağır metaller ile doludur. Ağır metaller çevre ve canlılar için son derece zararlıdır. Pillerin içinde ayrıca tepkimeyi oluşturmak için amonyum klorür, çinko klorür, potasyum hidroksit gibi elektrolit maddeler vardır. Bunlar da doğayı kirleten zararlı maddelerdir. Piller çevreye gelişigüzel atıldığında atmosfer şartları nedeni ile dış muhafazaları deforme olur ve içlerindeki ağır metaller ile diğer kimyasallar toprağa karışmaya başlar. Bu kimyasallar da toprağı zehirler. Sonra yağmur sularına karışarak yer altı sularına karışır. Bu da sulamada kullanılan ya da balıkların yaşadığı suların zehirlenmesine neden olur. Günümüzde artan doğa bilinci ile birlikte artık pek çok STK atık pil toplama noktaları oluşturmuş durumda. Vatandaşların bu noktalara riayet ederek atık pillerin zararını engellemek adına atık pillerini bu noktalara bırakmaları oldukça önemlidir. Doğanın pili bitmesin” dedi.

Dernek Başkanı Çelik, bu kampanyada kendilerine destek veren başta Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu olmak üzere Bozüyük Kent Konseyi’ne ve tüm Bozüyüklülere teşekkür etti. Atık pil kampanyasını daha büyük kitlelere ulaştırmak için Bozüyük Kent Konseyi ile işbirliği halinde olduklarını belirten Dernek Başkanı Çelik “Birçok çocuğumuz evlerinde geri dönüşüm malzemelerinden atık pil toplama kutuları yaparak bize destek vermektedir. Sizlerin de desteğinizi bekliyoruz.” dedi. Ayrıca Kampanyanın yaygınlaştırılması amacı ile Muratdere Köyü’nde ve Bozüyük’te çeşitli noktalara da atık pik kutusu yerleştirildi.

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