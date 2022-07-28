Başkan V. Şubaşı, ’Milletin Sesi’ programını değerlendirdi

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımı ile Balıkesir’de gerçekleştirilen ‘’Milletin Sesi Balıkesir’’ programına katıldı.
Lozan Zaferinin yıl dönümünde, Kuvayı Milliye Meydanı’nda gerçekleştirilen programda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesirlilere hitaben konuşma yaptı. Program dönüşü bir değerlendirme yapan Başkan V. Subaşı, ‘’Milletin Sesi Balıkesir’den Yankılandı. Lozan Zaferimizin yıl dönümünde, Kuvayı Milliye Meydanı’ndan Türkiye’ye seslenen Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu, büyük CHP ailemle alanda birlikte takip ettik. Sözüm söz. Gerçekleştirilecek ilk seçimde iktidara gelerek, ülkemizi refaha kavuşturmak için yorulmadan çalışacağız’’ ifadelerini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.