Bilecik'te 262 sikke ele geçirildi; 4 gözaltı

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Cafer ELMAS/ BİLECİK, (DHA)BİLECİK'te jandarma ekipleri tarafından, ellerindeki tarihi eserleri satmak istediği belirlenen 4 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı, yapılan aramada 262 sikke ele geçirildi.

Bilecik Jandarma Komutanlığı ekipleri, R.B., O.Ç., S.Ş. ve H.E. isimli şüphelilerin elinde tarihi eser olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınıp yakalanan şüphelilerin üzerlerinde ve çantalarında yapılan aramada 262 adet sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen sikkeler, incelenmesi için Bilecik Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2022-07-28 11:39:57



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