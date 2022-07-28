Bilecik'te uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



BİLECİK, (DHA)BİLECİK'te, uyuşturucu operasyonunda 25 gram metamfetamin ve bir miktar esrarla yakalanan 3 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Baskınlarda A.K., F.Y. ve A.O. gözaltına alındı, yapılan aramalarda 25 gram metamfetamin, bir miktar esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerden F.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen A.K. ve A.O. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2022-07-28 12:13:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.