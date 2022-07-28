Bilecik'te 262 adet sikke ele geçirildi

Bilecik'te, Klasik ve Helenistik, Roma, Bizans ile İslami dönemlerine ait 262 adet sikke ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri aldıkları bir istihbarat neticesinde 4 şahsın tarihi eser bulunduklarını tespit etti. Bu çerçevede, adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararına istinaden R.B., O.Ç., S.Ş. ve H.E isimli şüpheli şahısların üzerlerinde ve çantalarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda Klasik ve Helenistik, Roma, Bizans ile İslami dönemlerine ait 262 adet sikke bulundu.Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen malzemelere el konularak, gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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