Çöp konteynerleri yerinde ilaçlanarak dezenfekte ediliyor

İnhisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından düzenli olarak sürdürülen çalışmalar dahilinde çöp konteynerleri yerinde ilaçlayarak dezenfekte ediyor.

Bilecik’in inhisar Belediyesi, çöp konteynerlerinde ve çevresinde oluşabilecek kötü koku ve haşere oluşumunu önlemek, amacıyla sokak ve caddelerde bulunan çöp konteynerlerini temizledi. Mahalle mahalle, köy köy gezen ekipler konteynerler ilaçlı suyla dezenfekte edilerek, kötü koku ve mikroplardan arındırılıyor. Böylece çevreyi rahatsız edici koku ve oluşabilecek hastalıklar da önlenmiş oluyor.

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, çevre temizliği ve sağlığı açısından büyük bir titizlikle ve belirli bir program dahilinde sürdürüldüğünü söyleyerek, konteyner ilaçlama çalışmaları periyodik aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

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