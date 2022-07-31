Bilecik'te belediyeye ait tarım arazilerinde ata tohumları ekilip biçilecek Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı: "Ata tohumlarını kullanarak, karakılçık buğdayı ve Bilecik’e ait bal kabağını yetiştireceğiz" "Ata tohumu kullanımının yaygınlaşmasını istiyoruz" "Ürünleri kendi tesislerimizde işleyeceğiz, kendi tesislerimizde halka sunacağız"

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, belediyeye ait tarım arazilerinde ata tohumlarını kullanarak, karakılçık buğdayı ve Bilecik’e ait bal kabağını yetiştireceklerini söyledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız ve ilgili birim müdürleri ile belediyeye ait tarım alanlarında incelemelerde bulunan Başkan Vekili Subaşı, çalışma ile hem ata topraklarının tekrar yaşatılması hem de çiftçiye ata tohumu desteğinde bulunmayı amaçladıklarını kaydetti. Çalışmanın ayrıca belediye bütçesine de birçok açıdan katkı sağlayacağını vurgulayan Subaşı, ata tohumlarının tekrar yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması hedeflerinin olduğunu belirtti.



"Hasattan elde ettiğimiz ürünleri çevre il ve ilçelere de ihraç etmeyi planlıyoruz"

Bilecik'in tarım alanındaki değerini tüm Türkiye'ye duyurmayı amaçladıklarını vurgulayan Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, "Belediyemize ait yaklaşık 80 dönüm kullanılmayan tarım arazisinin olduğunu tespit ettik. Arkadaşlarımızla birlikte bu konuyu ele alarak, buraların tarıma yönelik kullanılması için girişimlerde bulunduk. Bu 80 dönüm arazimize kuru tarım olarak ata tohumundan karakılçık buğdayı, sulak alanlarda ise Bilecik’imizin meşhur bal kabağını yetiştireceğiz. Çok yakında topraklarımızı süreceğiz ve ardından ekimlerini yapacağız. Burada yaptığımız hasat ile bal kabağından ürünleri kooperatifteki kadınların el emeği ile buluşturacağız ve halkımızın beğenisine sunacağız. Hasattan elde ettiğimiz ürünleri hem çevre il ve ilçelere de ihraç etmeyi planlıyoruz. Böylece Bilecik’imizin tarımdaki değerlerini de tüm ülkemize duyurmuş olacağız" diye konuştu.



"Ürünleri kendi tesislerimizde işleyeceğiz, kendi tesislerimizde halka sunacağız"

Elde edilen ürünlerin belediye tesislerinde işlenerek halka sunulacağını aktaran Subaşı, "Karakılçık buğdayı ile kendi ekmeğimizi üreteceğiz, bal kabağını da yetiştirip diğer illerle paylaşacağız. Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi aracılığıyla bu ürünlerin satışını yaparak, ailelerimizin ekonomilerine katkı sağlayacağız. Bu ürettiklerimizi kendi tesislerimizde işleyerek, kendi kreş, anaokulu ve kafelerimizde halkımıza sunacağız" dedi.

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