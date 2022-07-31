Bakan Dönmez, Bilecik'te selden etkilenen bölgeleri ziyaret etti (2)



KANYONDAKİ SUDA YÜRÜDÜ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'in Yenipazar ilçesinde sel felaketinden etkilenen köy ve mahalle muhtarlarıyla yaptığı toplantının ardından ilçedeki doğal gaz çalışmalarını inceledi, Yenipazar Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakan Dönmez daha sonra Yenipazar ilçesi yakınlarındaki Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı'na giderek, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya ile birlikte kanyondaki suda yürüdü. Bir süre beraberindekilerle sohbet eden Bakan Dönmez, daha sonra ilçeden ayrıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bilecik Hakan TÜRKTANCaner AKSU

2022-07-31 19:03:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.