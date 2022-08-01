Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2022 Haziran ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre haziran ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik’in ihracatı da ithalatı da arttı.

TÜİK verilerine göre; Bilecik’te 2022 Haziran ayında, 2021 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 4,8 artarak 13 milyon 249 bin dolar, ithalat yüzde 29,3 artarak 2022 Haziran ayında 9 milyon 845 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’de ise, haziran ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 18,7, ithalat yüzde 39,7 arttı.

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