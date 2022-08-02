7 köy yolu daha konforlu ulaşıma kavuşuyor

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde asfaltlama çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri 7 köyün yolunu daha konforlu ulaşıma dönüştürüyor.

Bilecik İl Özel İdaresi, asfaltlama sezonunun başlaması ile birlikte 2022 yatırım programında olan köy yollarında çalışmalarına devam ediyor. Ekipler köylerin ihtiyacı olan yol bakım, onarım, yama gibi hizmetlerine mevsim şartlarının da uygun olmasıyla aralıksız devam ediyor.Bilecik Valiliği’nden alınan bilgiye göre, köylerde yaşayan vatandaşların kamu hizmetlerinden daha etkin yararlanması, köy yollarında ulaşım konforunun artırılması amacıyla programlanan çalışmalardan bir kısmı da Osmaneli ilçesine bağlı köylerde gerçekleştiriliyor. Bilecik İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarında 13,5 km sıcak asfalt ve sati kaplamayla bakım ve onarım çalışması yürütüyor. Yapılan çalışmalar Osmaneli’nin Balçıkhisar, Ericek, Ciciler, Oğulpaşa, Boyunkaya, Ağalan ve Ahiler köyünde gerçekleştiriliyor.

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