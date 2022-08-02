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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yıldırım, AK Kadınları çalışmalarından dolayı tebrik etti

İHA

Başkan Yıldırım, AK Kadınları çalışmalarından dolayı tebrik etti

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, İnhisar ilçesinde AK Kadınlarla bir araya gelerek, kendilerini çalışmalarından dolayı tebrik etti.
AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, İnhisar ilçesi ziyaretleri çerçevesinde AK Parti İlçe Kadın Kolları ile bir araya geldi. Başkan Yıldırım'a AK Parti İl Kadın Kolları Mutlu Selen Haşit’te eşlik etti. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kutlu davaya hizmet etmenin ve bu hizmeti kadınlarla birlikte yürütmenin bir onur olduğunun altını çizen Başkan Yıldırım, “Gece gündüz durmak bilmeyen AK Kadınlarımız ile bugün İnhisar ilçemizdeydik. Hedefi 2023 olan tüm hanım kardeşlerimiz gücümüze güç katmaya devam ediyor. Bizler bıkmadan usanmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Durmak yok yola devam” ifadelerini kullandı.

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