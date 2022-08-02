Bilecik'te kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Bilecik'te seyir halindeyken kontrolden çıkan kamyonet refüje devrilirken, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Bilecik'ten İstasyon Mahallesine seyir halindeki 11 EC 473 plakalı kamyonetin sürücüsü Fikret Söğüt (59) TOKİ kavşağına geldiğinde aracın direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç ilk olarak kaldırıma çarptı, ardından kavşakta bulunan refüje devrildi. Kazada sürücüsü Fikret Söğüt araç içine sıkışırken, şahsı Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.