Yaz bilim kampı farklı konularla devam ediyor

Bilecik Belediyesi tarafından çocukların verimli ve keyifli bir yaz tatili geçirmeleri amacıyla hazırlanan Yaz Bilim Kampı, çeşitli konulardaki atölye faaliyetleriyle devam ediyor.

Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı’nın çocuklara yaz tatili hediyesi olan ve 7 hafta boyunca farklı konularla devam eden Yaz Bilim Kampı, 5 Ağustos Cuma günü Canlılar Dünyasına Yolculuk ve Beebot Atölyesi ile çocukları ağırlamaya devam edecek. Atölye hakkında bilgi veren Başkan V. Subaşı, "Kontenjanların sınırlı olduğu ve kayıtların www.bilecik.bel.tr/Atolyeler adresinden yapılabildiği etkinlik, Bilecik Belediyesi Bien Seramik Bilgi Evi Matematik Müzesinde gerçekleştirilecektir.Canlılar Dünyasına Yolculuk adlı etkinlik 5 Ağustos Cuma günü 1'inci seans 14.00 ile 14.50 saatlerinde, 2'inci seans 15.00 ile 15.50 saatleri arasında yapılacak. Beebot Atölyesi dersleri de 1'inci seans: 16.0016.30 ve 2'inci seans: 16.4017.10 saatleri arasında olacaktır. Tüm çocukları, keyifli ve eğlenceli atölye ve etkinliklerin yapılacağı yaz bilim kampına davet ediyoruz" dedi.

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