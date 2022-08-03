Köyde kaybolan adam ekipler tarafından bulundu

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Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Kızılcapınar köyünde kaybolan adam, ekiplerin çalışması sonucunda sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre hayvancılık yapan 44 yaşındaki Himmet Karakoç, dün sabah erken saatlerde Kızılcapınar köyünde kayboldu.

Kendisinden haber alamayan yakınlarının durumu Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesi üzerine güvenlik güçleri ve arama kurtarma ekibi çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda Himmet Karakoç köyde sağ olarak bulunarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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