

'SUDAN ÇIKARDIĞIMDA NEFES ALMIYORDU'

Bilecik'te, girdiği belediye havuzunda boğulmak üzere olan 8 yaşındaki Irmak D.'yi sudan çıkarıp, kalp masajıyla yeniden hayata döndüren cankurtaran Buse Yücel Çoban, yaşananları anlattı. Küçük Irmak´ı havuzdan çıkardığında nefes almadığını görerek hemen suni teneffüs ve kalp masajına başladığını ifade eden Çoban, "Bugün talihsiz bir olay yaşadık. 8 yaşında küçük bir kızımız kaydıraktan kayıp havuza girdikten sonra içeriden çıkamadı. Kardeşleri de onları telaşla arayınca ben de kalktım, atladım. İlk müdahalede bulundum. Kalp masaj ve suni teneffüs yaptım. Benim yaptığım ilk kalp masajından sonra nefes alabiliyordu. Gönül rahatlığı ile oraya gelen hemşire olan sağlıkçı arkadaşlarımıza emanet ettik. Bizim için önemli olan sağlığının yerinde olması" dedi.

Irmak´ın hastaneye götürüldüğü sırada gözyaşlarına hakim olamadığını, çok duygusal anlar yaşadığını belirten Çoban, "Kardeşimiz sudan ilk çıktığında nefes almıyordu. Ben o yüzden suni teneffüs ve kalp masajı yaptım. Daha sonra karnında inmeçıkma oldu. Nefes almaya başladı. Olayın şoku ile bizler de çok üzüldük. Ben biraz duygusal anlar yaşadım. Umarım bir daha böyle kötü günler yaşamayız" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2022-08-04 20:25:13



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