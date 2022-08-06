Akşener: Atayamayacaksan niçin öğretmen okulu açıyorsun?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akşener: Atayamayacaksan niçin öğretmen okulu açıyorsun?

DHA

Akşener: Atayamayacaksan niçin öğretmen okulu açıyorsun?


Engin ÖZMENHakan TÜRKTAN/ BİLECİK, (DHA)İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, atanamayan öğretmenlerle ilgili, "Kardeşim atayamayacaksan niçin öğretmen okulu açıyorsun? Öğretmen oldular, sözleşmeli öğretmen, efendim geçici öğretmen, efendim ücretli öğretmen, devlette çalışan öğretmen, özel okulda çalışan öğretmen. Böyle bir şey olabilir mi?" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bilecik´in Pazaryeri ilçesine geldi. Hükümet Konağı önünde partililer tarafından karşılanan Akşener, esnafı dolaşarak sohbet etti. Halk pazarı girişinde halka hitap eden Akşener, "Bizim her birimizi şuculukbuculuk üzerinden düşürdüler birbirimize. Siyasette şuculukbuculuk üzerinden yaptılar. Senin çocuğun işsiz, 92 puanla açıkta, 58 sekiz puanla tayin edilen, ayısı, dayısı olan gençler var. Ama sonrasında seni neyle meşgul ettiler? Ey milletim, aziz milletim. Seni şuculukbuculuk üzerinden meşgul ettiler. Doğduğun yeri seçebilir misin ey kardeşim? Aileni seçebilir misin ey kardeşim? Sadece seçebileceğin şey inancındır. O da yaşın büyüdükten sonra. Seçebileceğin şey iyi insan olmaktır. Neye inanıyorsan o inancının sonucu olarak iyi insan, hak yemeyen, kul hakkına girmeyen bir insan olmaktır. Şimdi gelin bir muhasebe yapalım. Siyasetçiler, şuculukbuculuk üzerinden konuşuyorsa, bilin ki size kazık atıyorlar. Bilin ki sizi çırak çıkarıyorlar" dedi.
Atanamayan öğretmenlere değinen Akşener, hükümetin bu konudaki politikalarını eleştirerek şunları söyledi:
"Şimdi senelerce okuttuğunuz çocuklarınızın mezun oldular işleri yok. Rızkınızdan kestiniz, 2 yıl, 4 yıl okuttunuz, mezun oldular iş yok. Ne yaptılar? Devlette çalışmak için giriştiler tekrar KPSS'ye çalışmaya. İçinizde evlat sahiplerine soruyorum? Hanginizin ki bir yere ulaşmadan kendi emeğine atanabildi? Çalıştılar, çalıştılar, 82, 86, 92 puan aldılar. 58 puan olan 62 puan olan atandı, seninki atanamadı. Öğretmen oldular, kardeşim atayamayacaksan niçin öğretmen okulu açıyorsun? Öğretmen oldular, sözleşmeli öğretmen, efendim geçici öğretmen, efendim ücretli öğretmen, Devlette çalışan öğretmen, özel okulda çalışan öğretmen. Böyle bir şey olabilir mi? İster özel okulda çalışsın ister devlette çalışsın, öğretmen öğretmendir. Evlatlarımızı emanet ettiğimiz en önemli insandır. O kadar çok atanamamış öğretmen var ki her gittiğin yerde ağlıyorlar. Anneleri ağlıyor, babaları ağlıyor, bu çocuklar ağlıyor. Yazıktır, günahtır. Peki bütün bunların karşılığında birileri de kazanıyor."
ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİNİ ZİYARET ETTİ
Pazaryeri ilçesindeki ziyaretlerinin ardından Söğüt ilçesine geçen Akşener, Ertuğrul Gazi Türbesi´ni ziyaret ederek dua okudu. İlçede esnafları dolaşan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, sokakta karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet ederek fotoğraf çekildi. Ardından Gölpazarı ilçesine gelen Akşener ve beraberindeki partililer, yine esnafları dolaşarak, "20 Ocak 2020´den beri geziyorum. Esnaf, esnaf, il, ilçe geziyorum. O dükkanların içinde bugüne kadar kendi partimi hiç övmedim. Hiç propaganda yapmadım. Başka bir siyasi parti de hiç yermedim. Çünkü orada özne insanımız olmalıydı. Siyaseti, dertlerinizi, dertlerinizi tespit edip onlar üzerinden çare üretip, o çareler üzerinden rekabet ettirir hale getirebilirsek hep birlikte bu siyasetçileri sonuçta kazanan milletimiz olur. Seçmenimiz olur. O dükkanların içinde müşteri velinimettir. Çok uzun bir zamandır seçmen velinimet değil. Biz siyasiler vekiliz, asıl sizsiniz" diye konuştu.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ziyaretlerinin ardından Bilecik'ten ayrıldı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bilecik Engin ÖZMENHakan TÜRKTAN
2022-08-06 18:36:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik'teki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bilecik'teki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Bilecik'teki Bozcaarmut Göleti doğaseverlerce ziyaret ediliyor
YEREL HABERLER Bilecik'teki Bozcaarmut Göleti doğaseverlerce ziyaret ...
"Pazaryeri boncuğu" fasulyesi üreticileri verimli bir sezon bekliyor
YEREL HABERLER "Pazaryeri boncuğu" fasulyesi üreticileri verimli bir ...
Pazaryeri'nde trafik denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Pazaryeri'nde trafik denetimi yapıldı
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Aygöl'den, Bilecik Valiliği'ne ziyaret
YEREL HABERLER Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Aygöl'den, ...
Bilecik'ten Fransa'ya 700 ton "salyangoz dolması" ihraç ediliyor
YEREL HABERLER Bilecik'ten Fransa'ya 700 ton "salyangoz dolması" ...
Bilecik'te saman yüklü kamyonet yandı
YEREL HABERLER Bilecik'te saman yüklü kamyonet yandı
Boğulma tehlikesi geçirip, kalbi duran Irmak'ı cankurtaran Buse hayata döndürdü (2)
YEREL HABERLER Boğulma tehlikesi geçirip, kalbi duran Irmak'ı ...
Bilecik'te 8 yaşındaki çocuk havuzda boğulma tehlikesi geçirdi
YEREL HABERLER Bilecik'te 8 yaşındaki çocuk havuzda boğulma ...
Boğulma tehlikesi geçirip, kalbi duran Irmak'ı cankurtaran Buse hayata döndürdü 
YEREL HABERLER Boğulma tehlikesi geçirip, kalbi ...
Kendini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişi Bilecik'te yakalandı
YEREL HABERLER Kendini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı ...
Osmaneli'de köylerde Kovid-19 aşılama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Osmaneli'de köylerde Kovid-19 aşılama çalışmaları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.