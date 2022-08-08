Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

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Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)BİLECİK´te seyir halindeyken alev alan otomobil, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kent merkezinden Çakırpınar köyüne giden Ahmet K. yönetimindeki 11 AT 996 plakalı otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Dumanı gören sürücü, aracını yol kenarına çekip, itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. İhbarla gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2022-08-08 12:40:35



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