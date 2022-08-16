Yılan derisi üzerine Arapça harflerle işlenmiş eserle yakalandı

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)BİLECİK'te yapılan üst aramasında Sasani dönemine ait yılan derisine Arapça harflerle işlenmiş eser ele geçirilen Z.K. gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Z.K.'nin tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaştı. Savcılık talimatıyla bir süre izlenen Z.K., ekipler tarafından gözaltına alındı. Z.K.´nin üst aramasında, Sasani dönemine ait yılan derisine Arapça harflerle işlenmiş eser ele geçirildi.
Z.K. ifadesi için Bilecik Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. 1,5 metrelik yazılı eser ise incelenmesi için Bilecik Müze Müdürlüğü'ne teslime edildi.
Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS
2022-08-16 16:47:15
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