Bilecik'te nitelikli cinsel saldırı iddiasına 5 tutuklama

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Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)BİLECİK'in İnhisar ilçesinde A.K. (34) isimli kadına nitelikli cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı.

İnhisar ilçesinde oturan A.K. adlı kadın, Samrı köyünde seracılık yapan arkadaşlarının yanına gitti. Gece geç saatlere kadar arkadaşlarıyla eğlenen A.K. sabah saatlerinde Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı şüpheliler N.Z., H.Y., F.S., A.Y. ve C.U. geçirildiği sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınarak adliyeye sevk edildi. Bilecik Adliyesi'nde savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 5 şüpheli, 'nitelikli cinsel saldırı' iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2022-08-17 14:51:45



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