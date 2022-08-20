Kamyondan dökülen dolgu malzemesinin altında kalan şoför öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kamyondan dökülen dolgu malzemesinin altında kalan şoför öldü

DHA

Kamyondan dökülen dolgu malzemesinin altında kalan şoför öldü


BİLECİK, (DHA)BİLECİK'te, kullandığı kamyonun arka kapağını açmak isterken dökülen dolgu malzemesinin altında kalan Erdoğan Gür (62), yaşamını yitirdi.
Merkeze bağlı Elmabahçe köyündeki baraj göleti yapım şantiyesinde şoför olarak çalışan Erdoğan Gür, kullandığı 06 DDY plakalı kamyonla inşaat sahasına dolgu malzemesi boşaltmak istedi. Gür, kamyonun damperini kaldırdığında arka kapak açılmadı. Gür, sıkışan kapağı açmak için kamyonun arka kısmına geçti. Ancak bu sırada kapak açıldı, Gür, dökülen malzemenin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Taşların altından çıkarılan Erdoğan Gür'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)   DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS
2022-08-20 17:32:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tescilli şerbetçi otunda verim azaldı
YEREL HABERLER Tescilli şerbetçi otunda verim azaldı
Bilecik'te ambulansın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bilecik'te ambulansın karıştığı zincirleme trafik ...
Bilecik Valisi Kızılkaya eğitim yatırımlarını denetledi
YEREL HABERLER Bilecik Valisi Kızılkaya eğitim yatırımlarını ...
Osmaneli'de mobil kanser tarama aracı hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER Osmaneli'de mobil kanser tarama aracı hizmet vermeye ...
Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli ...
Bilecik'in Medetli kavununda hasat bereketli geçiyor
YEREL HABERLER Bilecik'in Medetli kavununda hasat bereketli geçiyor
Bozüyük'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Bozüyük'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.