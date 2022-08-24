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Bilecik'te kaybolan konuşma engelli Efe, 12 saat sonra Sakarya'da bulundu

DHA

Bilecik'te kaybolan konuşma engelli Efe, 12 saat sonra Sakarya'da bulundu


Cafer ELMAS/ BİLECİK, (DHA)BİLECİK'te evinin önünden kaybolan konuşma engelli Efe Fedai Yıldırım (9), 12 saat sonra Sakarya otogarında bulunup ailesine teslim edildi. Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, aileyi ziyaret ederek, "Osmaneli'de kaybolan kardeşimiz Efe'yi nihayet bulduk. İlçe olarak seferber olmanın, birlikte olmanın faydasını gördük" dedi.
Osmaneli ilçesi İnönü Mahallesi'nde ailesiyle kalan konuşma engelli Efe Fedai Yıldırım, dün akşam 16.00 sıralarında evinin önünden ayrıldı ve kendisinden haber alınamadı. Ailesi çevrede yaptığı aramada Efe'yi bulamayınca polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Bölgede AFAD, jandarma, polis ve zabıta ekiplerince arama kurtarma ekibi oluşturuldu. Aramalarda herhangi bir sonuca ulaşılamayınca, Efe'nin kaybolduğu bölgede belediye ve cami hoparlöründen anonslar yapıldı. İlçede yaşayan çok sayıda kişi de Efe'yi arama çalışmalarına katıldı.
SABAHA KARŞI OTOGARDA BULUNDU
Saat 04.00 sıralarında Zabıta ekipleri, Efe'yi Sakarya otogarında tek başına bularak polise teslim etti. İncelemede kayıp olarak arandığı tespit edilen Efe Fedai Yıldırım'ın Osmaneli-Sakarya seferini yapan bir minibüse bindiği ve sürücüsü fark etmeden Sakarya'ya kadar geldiği belirlendi. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Osmaneli'ye getirilen Efe, ailesine teslim edildi.
'İLÇEMİZİN ÇOCUĞUDUR'
Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Ali Özgan ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Mustafa Toy, Efe'yi ve ailesini evinde ziyaret etti. Kaymakam Yüksel Ünal, Efe'nin bulunmasına çok sevindiklerini belirterek, "Osmaneli'de dün akşam saatlerinde kaybolan küçük kardeşimiz Efe'yi nihayet bulduk. Yani ilçe olarak seferber olmanın, birlikte olmanın faydasını gördük. Sağ olsun ilçemizdeki tüm yetkililer gereken ilgiyi gösterdiler ve yalnız bırakmadılar. Efe, sadece bu ailenin değil aynı zamanda ilçemizin çocuğudur. Çocuğumuz şu an sağlıklı, rahat, sevinçli" diye konuştu.
Anne Deniz Yıldırım da çocuğuna kavuşmanın sevincini ifade ederek, "Tüm Osmaneli halkına çok teşekkür ederiz. Allah herkesten razı olsun" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik / Osmaneli Cafer ELMAS
2022-08-24 18:25:38

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