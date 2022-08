Bilecik´te sağanak yağış; araçlar yolda kaldı, ev ve dükkanları su bastı

20 kişi can vermişti! Katliam gibi kazanın yeni görüntüsü!



Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)BİLECİK´te aniden bastıran sağanak yağışın ardından cadde ve sokaklar göle döndü. Çok sayıda ev ve işyerinin zemin katını su basarken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Bilecik´te akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi. AFAD tarafından `sarı kod´ verilerek uyarılan kentte etkili olan sağanak yağış sonrası yollarda su birikintileri oluştu. Araçlar yollarda kalırken, bazı ev ve işyerlerini su bastı. Yağışla birlikte bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşandı. Bilecik Belediyesi ekipleri, yağışın etkili olduğu sokaklarda temizlik ve tahliye çalışmalarına başladı.

Pazaryeri ilçesinde de etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle ilçeye bağlı Karaköy köyünde yağmur sularının sürüklediği taş, çamur ve kaya parçaları köy sokaklarında zarara yol açtı. Sürüklenen kaya parçaları 1 traktörün devrilmesine ve 1 otomobil ile 2 römorkun taş ve çamur yığınları altında kalmasına neden oldu. Karaköy köprülü kavşağı, yoğun yağmur suları nedeniyle sürüklenen taş ve kaya parçalarıyla kapandı. Pazaryeri Belediyesi ekipleri kapanan kavşakta temizleme işlemi yaptı.

Pazaryeri ilçe merkezi ve köylerde yağış nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı. Köylerde inceleme yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Allah beterinden korusun çok çükür can kaybımız yok. Bazı köylerimizde dere taşkınları ve ağaç devrilmesi nedeniyle aksaklıklar yaşandı. Belediye ekiplerimiz şu an hala müdahale ediyor" dedi.

Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay da Karaköy´deki çalışmaları yerinde incelerken, "Aşırı yağmur nedeniyle köyümüzün yüksek kesimlerinden sürüklenen kaya ve taş parçaları nedeniyle köyümüzde 2 aracımız ve 2 römorkumuz kullanılmaz hale geldi. Ekipler köy sokaklarımızda temizleme çalışmasına devam ediyor. Enerji hatlarının zarar görmesi nedeniyle köyümüzün bazı kesimlerine elektrik verilemiyor. Ekipler köyümüzde çalışmalarını sürdürüyor. Çok şükür can kaybımız yok. Köylü vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

