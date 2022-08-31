Şarkıcı Betül Demir, kendisine Bilecik bezinden şal dokudu

Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)BİLECİK´te kadın girişimcilerin dokuma atölyesini ziyaret eden şarkıcı Betül Demir, tezgahın başına geçerek kentin meşhur bezinden kendisine şal dokudu.
Bilecik Belediyesi´nin düzenlediği Zafer Bayramı´nın 100´üncü yıl kutlamalarına katılan şarkıcı Betül Demir, Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ile birlikte Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyelerini ziyaret etti. Girişimci kadınlarla sohbet ederek kentin meşhur bezleri hakkında bilgi alan Demir, Üzerinde Atatürk portresi bulunan Bilecik şalını kursiyerlerle birlikte dokudu. Bilecik´te olmaktan çok mutluluk duyduğunu ifade eden Demir, kadın girişimcileri de desteklediğini söyledi. (DHA)DHA-Magazin Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS
2022-08-31 14:55:12
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