11 aracın lastiklerini kesti; 'Alkollüydüm, hatırlamıyorum' dedi (2)

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KAMERAYA YANSIDI

Bilecik'te, C.B.'nin park halindeki 11 aracın lastiklerini kestiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yürüyerek sokağa gelen C.B.'nin, elindeki bıçakla araçların lastiklerine zarar verdiği görüldü.

C.B.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2022-09-06 15:06:36



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