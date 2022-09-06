11 aracın lastiklerini kesti; 'Alkollüydüm, hatırlamıyorum' dedi (2)

KAMERAYA YANSIDI
Bilecik'te, C.B.'nin park halindeki 11 aracın lastiklerini kestiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yürüyerek sokağa gelen C.B.'nin, elindeki bıçakla araçların lastiklerine zarar verdiği görüldü.
C.B.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS
2022-09-06 15:06:36
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