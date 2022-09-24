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BİLECİK, (DHA)BİLECİK'te, kontrolden çıkarak devrilip, yan yatan TIR'ın şoförü Ahmet Akça (31) yaralandı.

Kaza, Bilecik-Sakarya yolunun bakım nedeniyle bölünen kısmında meydana geldi. Ahmet Akça'nın kullandığı 64 LT 68 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, devrilerek yan yattı. Kazada yerinde sıkışan Akça, ihbarla bölgeye gelen AFAD ekiplerince çıkarıldı. Yaralanan Akça, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Ahmet Akça'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2022-09-24 12:49:00



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