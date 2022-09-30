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Bilecik Belediyesi'nde rüşvet alırken suçüstü yakalanan Erdağı: Rüşvet değil, arabuluculuk bedeli

DHA

Bilecik Belediyesi'nde rüşvet alırken suçüstü yakalanan Erdağı: Rüşvet değil, arabuluculuk bedeli


Cafer ELMAS/ BİLECİK, (DHA)BİLECİK Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı iken rüşvet alırken suçüstü yakalanıp tutuklanan Selçuk Erdağı ile görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Semih Şahin´in yargılanmasına başlandı. Haklarında 12 yıla kadar hapis cezası talep edilen sanıklardan Selçuk Erdağı, aldığı paranın tamamen arabuluculuk bedeli olduğunu ileri sürerek, "AVM satışıyla ilgili benim talep ettiğim miktar tamamen arabuluculuk bedelidir. Bu paranın yüzde 10'unu arabuluculuk nedeniyle talep ettim. Semih Şahin'in bu konuyla hiçbir bilgisi yok" dedi.
Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı'nın, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğinin tespit edilmesi üzerine, geçen 19 Ocak'ta Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Yaklaşık 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanan Erdağı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İçişleri Bakanlığı da rüşvet iddiaları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i geçici olarak görevden uzaklaştırdı. Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Semih Şahin ile danışmanlığını da yaptığı öne sürülen Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı'nın Bilecik'te yapılacak olan bir AVM inşaatının satış bedelinin belirlenmesi hususunda rüşvet aldıkları iddiasıyla haklarında 4 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.
Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi´ndeki ilk duruşmaya, ocak ayından bu yana tutuklu olan sanık Selçuk Erdağı ile görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Semih Şahin ile avukatları katıldı. Mahkemede iddianamenin okunmasının ardından hakim karşısında ilk savunmasını yapan ve 200 bin dolar rüşvet aldığı öne sürülen sanık Selçuk Erdağı, suçlamayı kabul etmedi.
'SEMİH ŞAHİN´İN BU KONUYLA HİÇBİR BİLGİSİ YOK
AVM satışıyla ilgili aldığı paranın tamamen arabuluculuk bedeli olduğunu öne süren Erdağı, "2019 Nisan ayında Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı oldum. Resmi olarak danışmanlık görevi hiç yapmadım. Pandemi nedeniyle İstanbul´a gidip gelmek için danışmanlık kartı çıkartmıştık. Başkan danışmanı sıfatını bu şekilde kullanıyorduk. Uzun yıllar Bilecik´te yaşadım, hatırı sayılır bir çevrem var ve yardım talep edenler oluyordu, ben de bu şekilde yardım ediyordum ama asla resmi olarak danışmanlık sıfatım olmadı. Şikayetçi olan taraflar benden binanın satılması konusunda yardım istedi, ben de İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz´dan yardım istedim. Benim şahsi işim, daha önce de böyle talebim olmuştu. Müşavir, yani aracılık denen faaliyettir bu. AVM satışıyla ilgili benim talep ettiğim miktar tamamen arabuluculuk bedelidir. Bu paranın yüzde 10´unu arabuluculuk nedeniyle talep ettim. Semih Şahin´in bu konuyla hiçbir bilgisi yok, kendisine hiç bahsetmedim onlarla görüştüğümü. Tabii başkan olarak biliyordu ama para konularından hiçbir bilgisi yok. Yaklaşık 9 aydır tutukluyum, adalete olan güvenimin sarsılmaması için eşit uygulama istiyor ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.
'BİR KİŞİNİN HATA YAPMASI NEDENİYLE BEN NEDEN BURADA YARGILANIYORUM'
İçişleri Bakanlığı soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ise AVM satışıyla ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmadığını belirterek şunları söyledi:
"Selçuk benim çocukluk arkadaşım, üniversitede bile aynı binadaydık. Ben Bilecik´e geldiğimde belediye diye bir şey yoktu ortada. Bu nedenle daha önceden tanıdığım 4 kişiyi belediyeye transfer ettim. Selçuk da bunlardan birisiydi ve 2 maaş almasın diye hiçbir zaman danışmanlık görevi vermedim. Bilecik Belediyesi´nde 533 çalışan var, bir kişinin hata yapması nedeniyle ben neden burada yargılanıyorum. AVM konusunda yapılan satış ile ilgili hiçbir konuda bilgi sahibi değilim. Masadaki ruhsatlar konuşuluyor, belediyede 2 tane mimar vardı biri hamile idi biri de hastalandı. Pandemi dönemiydi eleman eksiği vardı ve ben de Selçuk´tan bu işleri toparlamasını istedim. Oradaki ruhsatlar onunla alakalı olabilir."
Savunmaların ardından tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, sanık Selçuk Erdağı'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 21 Ekim´e erteledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS
2022-09-30 19:01:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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