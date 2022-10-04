Ambulans gelene kadar, yaralının başından ayrılmadılar



Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)BİLECİK´te, minibüsün aynasının çarptığı Metin B., yere düşerek park halindeki bir aracın altına girdi. Yoldan geçen güvenlik görevlisi 2 kadın, yaralı Metin B.´nin sağlık ekipleri gelene kadar başından ayrılmadı. Metin B., hastanede tedaviye alındı.

Kaza, Gazipaşa Mahallesi Dedeoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Utku U.´nun kullandığı 11 AAN 139 plakalı minibüsün aynası yoldan geçen Metin B.'ye çarptı. Metin B., yere düşerek park halindeki bir otomobilin altına girdi. Utku U. aracını durdurup sağlık ekiplerinden yardım istedi. Bu sırada caddeden geçen güvenlik görevlisi 2 kadın, aracın altındaki Metin B.´yi görerek yardım etti. Kadınlar, ambulans gelene kadar yaralının başından ayrılmadı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Metin B.´yi aracın altından çıkarıp ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı. Metin B.´nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2022-10-04 12:00:24



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