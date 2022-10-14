5 kardeşin kavgasında Baran, hayatını kaybetti (2)

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1´İ TUIUKLANDI

Bilecik´te bıçaklı ve tornavidalı kavga sırasında çıkan arbedede kardeşleri Baran S.´yi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kardeşten Fırat S., `kasten öldürme´ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer kardeşler Azat S., Yunus S. Ve Abdulmelik S. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor. (DHA)Cafer ELMAS/ BİLECİK, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2022-10-14 21:51:56



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