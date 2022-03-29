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2022 BİLECİK İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
1 02.04.2022 Cumartesi 05:10 06:36 13:09 16:43 19:32 20:52 2 03.04.2022 Pazar 05:08 06:34 13:08 16:43 19:33 20:53 3 04.04.2022 Pazartesi 05:06 06:33 13:08 16:43 19:34 20:55 4 05.04.2022 Salı 05:04 06:31 13:08 16:44 19:35 20:56 5 06.04.2022 Çarşamba 05:02 06:30 13:08 16:44 19:36 20:57 6 07.04.2022 Perşembe 05:01 06:28 13:07 16:45 19:37 20:58 7 08.04.2022 Cuma 04:59 06:26 13:07 16:45 19:38 21:00 8 09.04.2022 Cumartesi 04:57 06:25 13:07 16:45 19:39 21:01 9 10.04.2022 Pazar 04:55 06:23 13:07 16:46 19:40 21:02 10 11.04.2022 Pazartesi 04:53 06:22 13:06 16:46 19:41 21:04 11 12.04.2022 Salı 04:51 06:20 13:06 16:46 19:42 21:05 12 13.04.2022 Çarşamba 04:49 06:19 13:06 16:47 19:43 21:06 13 14.04.2022 Perşembe 04:48 06:17 13:05 16:47 19:44 21:07 14 15.04.2022 Cuma 04:46 06:16 13:05 16:47 19:45 21:09 15 16.04.2022 Cumartesi 04:44 06:14 13:05 16:47 19:46 21:10 16 17.04.2022 Pazar 04:42 06:13 13:05 16:48 19:47 21:11 17 18.04.2022 Pazartesi 04:40 06:11 13:05 16:48 19:48 21:13 18 19.04.2022 Salı 04:38 06:10 13:04 16:48 19:49 21:14 19 20.04.2022 Çarşamba 04:36 06:08 13:04 16:49 19:50 21:16 20 21.04.2022 Perşembe 04:35 06:07 13:04 16:49 19:51 21:17 21 22.04.2022 Cuma 04:33 06:05 13:04 16:49 19:52 21:18 22 23.04.2022 Cumartesi 04:31 06:04 13:03 16:49 19:53 21:20 23 24.04.2022 Pazar 04:29 06:03 13:03 16:50 19:54 21:21 24 25.04.2022 Pazartesi 04:27 06:01 13:03 16:50 19:55 21:23 25 26.04.2022 Salı 04:26 06:00 13:03 16:50 19:56 21:24 26 27.04.2022 Çarşamba 04:24 05:59 13:03 16:51 19:57 21:25
Kadir Gecesi
27 28.04.2022 Perşembe 04:22 05:57 13:03 16:51 19:58 21:27 28 29.04.2022 Cuma 04:20 05:56 13:03 16:51 19:59 21:28 29 30.04.2022 Cumartesi 04:18 05:55 13:02 16:51 20:00 21:30 30 01.05.2022 Pazar 04:17 05:53 13:02 16:52 20:01 21:31
02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.
Bayram Namazı : 06:31
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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