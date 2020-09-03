Bilecik'in

AA

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, çalışmalar kapsamında Pazaryeri helvası ve Bozüyük mercimekli mantısının ardından, 17 Ağustos'ta Çukurören biberinin de tescillendiği bildirildi.

Ürünün tescil başvurusunun Oda tarafından yapıldığı ve sürecinin titizlikle takip edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çukurören biberi coğrafi işaret tescilinin Odamıza, ilimize ve üreticilerimize hayırlı olmasını dileriz. Tescil dosyasının hazırlanmasında ve takibinde desteğini esirgemeyen Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim görevlisi Mesut Kaplan, tescil süresince bizlere her türlü desteği sunan İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen ile Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansına teşekkürlerimizi sunarız."