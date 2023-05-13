Bilecik 2023 milletvekili sayısı

BİLECİK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Bilecik başta olmak üzere 81 ilin milletvekili kesin aday listeleri paylaşıldı. Herhangi bir karışıklık olmaması adına, aşağıdaki linkten Bilecik ve diğer tüm illerin milletvekili adaylarını öğrenebilirsiniz.

BİLECİK MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ