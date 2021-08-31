Pazaryeri'nde Zafer Bayramı konvoyu düzenlendi

AA

Belediye önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve gençler meşalelerle yürüdü.Ardından onlarca araç ile marş ve sirenler eşliğinde ilçe merkezinde tur atıldı.Konvoyun geçtiği cadde ve sokaklarda vatandaşlar, evlerinin balkonlarından ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik etti.Tekin, etkinliğin sonunda tüm vatandaşlara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.