Rap tutkusu ile yola çıkan gençler kendi imkanlarıyla stüdyo kurdu

AA

Aralarında öğretmen, medya çalışanı, garson ve güvenlik personeli gibi meslek dalları mensuplarının bulunduğu grup üyeleri, kimi zaman uykusuz geceler geçirerek sabahın ilk ışıklarına kadar stüdyoda çalışıyor.Bir rehabilitasyon merkezinde 6 yıldır zihinsel engelliler öğretmenliği yapan 28 yaşındaki Tolga İnci, AA muhabirine, 12 yıldır aktif şekilde müzik yaptığını söyledi.

Yaklaşık 17 yıldır rap müzik dinlediğini anlatan İnci, şöyle konuştu:

"Müzik ile iç içe olduktan sonra arkadaş grubumla bu işe başladık. Arkadaşlarımızın güzel tepkileri bizi bu işte biraz daha ilerletti. Geçtiğimiz 5 yıl içinde 5 tane farklı müzik şirketi ile çalıştık ve birçok müzik platformunda kendi adımızdan söz ettirdik. Kendi adıma 300 bin izlenmeye getirebildim. Burası benim dedemin eviydi. Ben burayı bir gün bir müzik stüdyosuna çevirmek istedim ve arkadaşlarım da sağ olsunlar beni yalnız bırakmadılar. Yaklaşık 3-4 yıldır da bu stüdyonun içinde faal olarak müzik yapıyoruz."İş hayatlarından kalan zamanı müziğe ayırdıklarını dile getiren İnci, "Bütün arkadaşlarım şu an müzikten para kazanıyor diyemeyiz. Hepimizin farklı meslekleri var. Haftanın bazı günleri hep beraber toplanıyoruz, altyapı olsun aranje olsun video prodüksiyonları olsun, beyin fırtınası yapıyoruz." diye konuştu.

İnci, destek beklediklerini ifade ederek, "Yaşadığımız şehirdeki büyüklerimizden destek istiyoruz. Belediyenin bizim gibi müzik yapanlara festivallerde yer vermesini istiyorum." dedi.

-"Maaşın çoğu ekipmanlara gidiyor"Matbaada çalışan Burak Şahin de kendi çabalarıyla buralara geldiklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Maaşın çoğu müziğe, ekipmanlara gidiyor. Kimseden pek yardım görmedik. Buralara kadar kendimiz geldik. Yaklaşık 10-11 kişi oluyoruz. Hepimizin bir mesleği var. Kuzenim öğretmen, ben matbaacıyım. Güvenlikçi, garson olan var. Rap müziği nefes alma sebebim, yaşam biçimim. Tek düşünmüyoruz, hepimiz hayallerimizin yüzde 10'undayız."