AA

İnhisar'a 6 kilometre uzaklıktaki yaklaşık 250 kişinin yaşadığı köyde, asırlardır süren gelenek için arife günlerinde köy meydanında bir araya gelen vatandaşlar, önce ikindi namazını kıldı. Daha sonra büyükler, sandalyelere oturan ve ellerini öpen çocuklara şeker ve çikolata dağıttı.

Şeker atma merasiminin ardından mezarlığı ziyaret edip Kur'an-ı Kerim okuyan köylüler, ebediyete göç eden yakınları için dua etti.

Köy muhtarı Gürol Emir, AA muhabirine, 6 asrı aşkındır devam eden geleneği ellerinden geldikçe sürdüreceklerini söyledi.

Emir, bu geleneğin dini bayramların arifesinde yaşatıldığını belirterek, "İkindi namazı okunur, millet camiye girer, cami çıkışından itibaren çocuklara şeker atmaya başlar. Köyümüzün dışında yaşayan 1500 hanemiz var ve Türkiye'nin neresinde olursa olsun buraya şeker atmaya gelirler. Çevre yerlerden misafirlerimiz de gelir. Çocukların hepsi neşe dolu. Çikolatayı alınca daha çok seviniyorlar, bizler de seviniyoruz ve aynı zamanda çocukluğumuzu yaşıyoruz. İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya, Ankara'dan hatta yurt dışında yaşayan köylülerimizden gelenler oluyor. Bizim için bayramın önemi bu. Biz var oldukça, çocuklarımız var oldukça bu geleneğimiz sürecek." diye konuştu.

Ankara'dan gelen Makbule Aydemir de 13-14 yıl önce ilk defa buraya geldiğinde böyle bir geleneğin yaşatılmasından büyük mutluluk duyduğunu aktardı.

Her bayram şeker atma geleneği için köye geldiklerini dile getiren Aydemir, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin her yerinden insanlar buraya geliyor. Gündüz geliyor akşam geri dönüyor. Bu güzel geleneği yaşatmaya çalışıyorlar, o yüzden bu köyü çok seviyorum. Çocuklarımı da her bayram getirerek bu gelenekle iç içe gelişmelerini istiyorum. Büyükler kalkacaklar ve sandalyelerin hepsine çocuklar oturacak, şeker vererek onları mutlu edecekler. Babaannelerimiz de çocukken oturmuşlar."