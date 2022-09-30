Bilecik'te işçiler arasında kavga: 6 yaralı

Bilecik’te iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Sakarya-Bilecik yolu, Hürriyet 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın inşaatında çalışan taşeron işçiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.
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