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        Haberler Gündem Güncel Bilecik'te "Mutlu Çarşamba" başladı | Son dakika haberleri

        Bilecik'te "Mutlu Çarşamba" projesi başladı

        Bilecik'te, engelli ve özel bireylere yönelik hazırlanan "Mutlu Çarşamba" projesi uygulanmaya başladı. Etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir de katıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 14:13 Güncelleme: 12.12.2024 - 14:13
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        Bilecik'te "Mutlu Çarşamba" başladı
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        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Mutlu Çarşamba" projesi kapsamında dün Bilecik Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

        Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'in katılımıyla yapılan etkinlikte, sportif faaliyetlerin yanı sıra langırt, masa tenisi ve floor curling yarışmaları gerçekleştirildi.

        Her hafta çarşamba günü gerçekleştirilecek proje kapsamında özel bireylerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda sosyalleşmeleri hedefleniyor.

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        #yerel haberler
        #Bilecik Haberleri
        #mutlu çarşamba projesi
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