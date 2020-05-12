Bilecik'te orman işletme personelini darbeden 2 şüpheli tutuklandı

AA

Gölpazarı Orman İşletme Şefliği personeli İ.E, M.Ç. ve B.K. ile ilçeye bağlı Köprücek köyü yakınındaki ormanlık alanda kesilen ağaçları kamyonlara yükleme işini yapan Ö.K, Ö.Ç. ve B.K. arasında tartışma çıktı.

Yüklemenin kurallara aykırı olması nedeniyle çıktığı bildirilen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.K, Ö.Ç. ve B.K, şeflik çalışanlarından İ.E. ve B.K'yi darbetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çalışanların şikayeti üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ö.K. ile B.K. çıkarıldığı hakimlikçe "görevli memura mukavemet" suçundan tutuklandı. Ö.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bölgede yükleme yapılan 4 kamyonun sürücülerine ise "yetki belgesine uygun olmayan faaliyette bulunmak" suçundan toplam 6 bin 951 lira para cezası uygulandı.

İ.E. ve B.K, tedavileri sonrası taburcu edildi.