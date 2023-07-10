Bilecik'te otomobil refüje çarptı: 5 yaralı
Bilecik'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüje çarptığı kazada 5 kişi yaralandı
Bilecik'te refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
İlhan Ö. yönetimindeki otomobil, Vezirhan-Bilecik karayolu Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi mevkisinde, önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı.
AA'nın haberine göre; kazada, sürücü ile araç içinde yolcu olarak bulunan Gülten Ö. (48), Ender Ö. (22), Merve Ö. (19) ve Melike Ö. (19) yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.