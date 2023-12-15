Bilet satışları başladı! Scorpions Türkiye konseri ne zaman, biletler ne kadar?

Bilet satışları başladı! Scorpions Türkiye konseri ne zaman, biletler ne kadar?

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1965 yılında Rudolf Schenker tarafından kurulan Alman Scorpions müzik grubu Scorpions Türkiye'ye geliyor. Sevilen grubun konser biletleri bugün itibariyle satışa çıktı. Konuyla ilgili araştırılan: "Scorpions Türkiye konseri ne zaman ve nerede? Scorpions konser biletleri ne kadar?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.