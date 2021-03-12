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HaberlerGündem3. SayfaBileziklerini çalan hırsız tanıdık çıktı
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Evine girip bileziklerini çalan hırsız tanıdık çıktı

Manisa’nın Salihli ilçesinde, tarladan dönen M.Ö., evinde sakladığı 5 bilezik ve bin 500 lira paranın çalındığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelip incelemede bulunan jandarmanın başlattığı çalışmada hırsız ağabey çıktı

Bileziklerini çalan hırsız tanıdık çıktı
İHA

Manisa’nın Salihli ilçesinde abisinin ikametine girip altınları çalan ağabey jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Gökköy Mahallesi’nde meydana gelen olayda M.Ö.(47),sabah saatlerinde evinden ayrılıp, tarlasına çalışmaya gitti. M.Ö. akşam saatlerinde geri döndüğünde, evin penceresinin camının kırık olduğunu gördü. İçeriye girip sakladığı 5 bilezik ve bin 500 liranın yerinde olmadığını fark eden M.Ö. durumu hemen jandarma ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından, jandarma şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin araştırması sonucunda, şüpheli ifadeleri üzerine müştekinin ağabeyi Ü.Ö.(55) gözaltına aldı. Ü.Ö. sorgusunda suçunu itiraf ederek çaldığı 5 bileziği ve bin 500 lirayı jandarma ekiplerine teslim etti. Jandarma da bilezikleri, M.Ö.'ye verdi.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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