Hayatına Rosario'da başlayan ve Santa Fe'nin Tortugas kasabasında yetişen Mariana, gençliğinde sanata yönelerek Güzel Sanatlar, Edebiyat ve Fotoğrafçılık okudu. Ancak yıllar geçtikçe içinde bulunduğu modern yaşam düzenini sorgulamaya başlaması, onun için bambaşka bir yolun kapısını araladı.

YENİ COĞRAFYALAR, YENİ BİR YAŞAM FELSEFESİ

Henüz 22 yaşındayken şehir hayatının karmaşasından uzaklaşma kararı alan Mariana, rotasını Latin Amerika'ya çevirdi. Çıktığı bu uzun yolculuk, ona farklı coğrafyaları gezdirmekle kalmadı ve çok daha az kaynakla sürdürülebilir bir yaşam kurmanın yollarını da öğretti.

Bu keşif turu, ona hem yeni yerler görme hem de çok daha az tüketerek sade bir yaşam sürmenin alternatif yollarını deneyimleme fırsatı sunmuş oldu.

İlk varış yeri bir süre elektrik ve akan su gibi hizmetlere erişimi olmayan bir süre yaşadığı Uruguay'dı. Daha sonra, oğlu León ile birlikte Patagonya'yı gezdi. Son olarak Traslasierra Vadisi'ndeki Los Hornillos'a yerleşmeyi seçti. Burada hilkayesi başlamış oldu.

Geleneksel bir ev satın almak yerine, kendi ihtiyaçlarına uygun, mevcut malzemeleri değerlendirerek küçük ve özgün bir yaşam alanı oluşturmayı tercih etti.

12 ARABA ÖN CAMI VE ATIK ŞİŞELERLE SIRA DIŞI BİR YUVA KURDU

Evin yapımında kullandığı malzemeler Mariana’yı zorladı. Evin yapımında toprak, bitkisel lifler ve ahşap gibi tamamen doğal malzemelerin kullanıldığı biyoinşaat teknikleri tercih edildi.

Yapının en dikkat çekici detayını ise pencereleri oldu. Mariana, bir açık artırmadan satın aldığı yaklaşık 12 adet otomobil ön camını duvarlara monte etti. Bu sıra dışı tercih, hem içeriye bolca doğal ışık girmesini sağladı hem de evin dağ manzarasıyla kesintisiz bir bağ kurmasına olanak tanıdı.

İnşaatın diğer bölümlerinde de geri dönüşüm ön planda. Duvarlara yerleştirilen renkli cam şişelerle iç mekânda hem doğal ışık oyunları hem de estetik bir atmosfer yaratılarak atık malzemelere yepyeni bir işlev kazandırmış oldu.

SUYUNU KAYNAKLARDAN ALIYOR

Mariana evin su ihtiyacını ise arazide bulunan bir kaynaktan karşılıyor. Kaynak, bölgede yaşayan komşularla birlikte kullanılıyor.

Atık su yönetimi için de ekolojik bir çözüm üreten Mariana, kendi tasarladığı biyodigester sistemini kullanıyor. Farklı kotlara yerleştirilmiş tanklardan meydana gelen bu mekanizma, atık sıvıların doğal yollarla arıtılmasını sağlıyor.

İNŞAATI ZORLADI

Evin yapımı yaklaşık bir buçuk yıl sürdü. Mariana bu süreçte inşaatın her aşamasında çalıştı.

Araziye uygun karışımlar hazırladı, malzemeleri taşıdı, duvarları ördü ve evin tasarımını arazinin şartlarına göre şekillendirdi.

Koşullar düzelince, ev yaşanabilir hale gelene kadar inşaata devam etti. Şimdi Mariana oğluyla birlikte orada yaşıyor ve resim ile Biodanza çalışmalarını sürdürüyor.

Mariana'nın 22 yaşında başladığı toprak, yaratıcılık ve farklı malzemelerle şekillenen kişisel yolculuğunun bir sonucu olarak görülebilir.

Fotoğraf: YouTube / Chronicles of Change - From Route Music, X/@turisargentina.