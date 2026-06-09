Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Dünyadaki tatil anlayışı değişiyor: Lüks spa değil kesintisiz sessizlik aranıyor

        Dünyadaki tatil anlayışı değişiyor: Lüks spa değil kesintisiz sessizlik aranıyor

        Beş yıldızlı spa rezervasyonu yerine telefonun çekmediği, ulaşması bile zahmetli yerler revaçta. Dünyada yeni tatil trendinin haritası Grönland'dan Şili'ye uzanıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 14:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Dünyadaki tatil anlayışı değişiyor

        Beş yıldızlı bir otelin spa katı, ısıtmalı havuz, masaj menüsü. Yıllarca "kendine iyi bakmak" denince akla gelen tablo aşağı yukarı buydu. Şimdi tatilciler bunun tam tersini istiyor. Telefonun çekmediği, ulaşması bile yarım gün süren, en yakın komşunun yüzlerce kilometre ötede olduğu yerler.

        Spa rezervasyonu değil, harita aranıyor

        Seyahat dergisi AFAR bu eğilime "wild wellness" adını verdi. Yani vahşi dinlenme. Mantık şuna dayanıyor: dinlenmek için artık konfor değil mesafe satın alınıyor. Yer ne kadar ıssızsa, ulaşması ne kadar zahmetliyse o kadar makbul sayılıyor.

        Global Wellness Institute'ün verileri de aynı yöne işaret ediyor. Tüketiciler kalabalıktan uzak, düşük yoğunluklu deneyimleri giderek daha çok tercih ediyor. Bu beklentiyi taşıyan da artık avuç içi kadar maceraperest değil, geniş bir kitle.

        REKLAM

        Şebeke sinyali bittiğinde tatil başlıyor

        Bunun nedeni çoğumuzun günlük hayatında saklı. Gözünü telefonla açan, bütün gün bildirim yağmuru altında kalan ve geceyi yine ekranla kapatan bir kuşaktan bahsediyoruz. Bu kadar uyarının ardından insanın dinlenme tanımı da kayıyor.

        Issız bir yerin çekiciliği de buradan geliyor: kopuşu insana mecbur bırakması. Sinyal çekmiyorsa bildirim de gelmiyor. Yapacak başka bir şey kalmayınca insan ister istemez yavaşlıyor. Aranan da o yüzden rahatlık değil erişilmezlik.

        Grönland'dan Şili'ye: Uçlarda ne yapılıyor

        Bu trendin haritası alışıldık tatil rotalarının epeyce dışında kalıyor. Birkaç örnek fikir veriyor.

        Grönland'ın doğusundaki Tasiilaq'ta misafirler buzulların eteğindeki bir gölün kıyısında saunaya giriyor. Terledikten sonra kendilerini arktik suya bırakıyor. İsveç'in kuzey ormanlarında rehberler grupları kurt izlemeye götürüyor ve ardından buz gibi göllerde yüzdürüyor. Japonya'da ise insanlar yüzyıllardır süren bir arınma geleneğini sürdürüyor; bir şelalenin altına geçip soğuk suyun çarpması altında meditasyon yapıyorlar.

        Liste uzuyor. Tasmanya'nın rüzgârlı kayalıklarında kurulmuş saunalar, Kenya'da yalnızca helikopterle ulaşılan yoga seansları, Şili'de flamingo kolonilerini görmek isteyenlerin günlerce süren sessiz yürüyüşleri. Hepsinde ortak olan, oraya varmanın zorluğu.

        Bu rotaların bir kusuru da var. Çoğu egzotik ve pahalı, çoğu insan için ömründe bir kez gidilebilecek yerler. Oysa aynı mantık çok daha yakında işliyor. Doğu Anadolu'nun ıssız platoları, Karadeniz'in yüksek yaylaları ya da sezon dışı bir dağ köyü de telefonun çekmediği o kopuşu çok daha az masrafla veriyor. Yani böyle bir tatil için illa uçağa atlamak gerekmiyor; çoğu zaman birkaç saat ötede başlayan bir yol yetiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Filipinler'in Mindanao bölgesinde 7.8 büyüklüğünde deprem

        ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Filipinler'in Sarangani ilinin Soccsksargen bölgesindeki Kablalan ilçesinin 26 kilometre güneybatısında 7.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. 55,2 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün gözler CHP Grup Toplantısı'nda!
        Bugün gözler CHP Grup Toplantısı'nda!
        Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
        Özgür Özel: Burada konuşmak bir zafer değildir
        Özgür Özel: Burada konuşmak bir zafer değildir
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Anne öldü kızı ağır yaralı! Eski kocadan kezzaplı dehşet!
        Anne öldü kızı ağır yaralı! Eski kocadan kezzaplı dehşet!
        LGS'de bir ilk!
        LGS'de bir ilk!
        İlyas İlbey’den üzücü haber
        İlyas İlbey’den üzücü haber
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        50 derece sıcaklıkta, 2 bin yıldır akıyor
        50 derece sıcaklıkta, 2 bin yıldır akıyor
        Galatasaray'dan Gedson sürprizi!
        Galatasaray'dan Gedson sürprizi!
        Genç kadın ölü bulundu! Annesi ve 2 kız kardeşi tutuklandı!
        Genç kadın ölü bulundu! Annesi ve 2 kız kardeşi tutuklandı!
        Trump'tan İran ile anlaşma mesajı
        Trump'tan İran ile anlaşma mesajı
        Yargıtay'dan yıllık izin için emsal karar
        Yargıtay'dan yıllık izin için emsal karar
        18 yıl sonra gizem çözüldü
        18 yıl sonra gizem çözüldü
        Aşkı doğruladı
        Aşkı doğruladı
        Kıyıya vuran balinayı dinamitle patlatmaya çalıştılar
        Kıyıya vuran balinayı dinamitle patlatmaya çalıştılar
        Bir taraf turkuaz, diğer taraf mavi! Bartın'da oluştu
        Bir taraf turkuaz, diğer taraf mavi! Bartın'da oluştu
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        İşte Dünya Kupası'nın en golcüleri!
        İşte Dünya Kupası'nın en golcüleri!